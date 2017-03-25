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   Мировые новости
   4.12.2008 14:47
Сельским головой Роксолан избран Андрей Семашко
30 ноября 2008 г. состоялись досрочные выборы Роксолановского сельского головы.

   13.11.2008 13:40
Земля в Овидиопольском районе стала дешевле
За период с 3 по 9 ноября средняя стоимость земельных участков под коттеджную застройку по крупнейшим городам Украины и их пригородам снижалась

   7.11.2008 8:35
ГАИ шумят – я слушаю…
В Овидиопольском отделении ГАИ продолжаются рейды под кодовым названием «Перевозчик зима -2008». Цель - отлавливание правонарушителей на дорогах района. Мероприятие завершится 14 ноября этого года. А пока…

   7.11.2008 8:28
Всего 33 минуты
Европарламент признал Голодомор преступлением против человечества и выразил соболезнование народу Украины.

   24.10.2008 14:59
Промышленные предприятия области реализовали продукции на 2 млрд. грн.
В январе–сентябре 2008г. промышленными предприятиями области реализовано продукции на 22075,9 млн. грн.


   Курс валют НБУ
   Евро (EUR)
за 100 ед. 721.9013 (-0.2832)

   Доллары США (USD)
за 100 ед. 484.4000 (-0.06)

   Российские рубли (RUR)
за 10 ед. 2.0053 (0.0151)

Подробный курс...

   Курс ценных металлов
   Золото (XAU)
за 10 кг. 39914.56 (733.86)

   Серебро (XAG)
за 10 кг. 711.10 (11.06)

   Платина (XPT)
за 10 кг. 73144.40 (959.86)

   Паладий (XPD)
за 10 кг. 15307.04 (288.78)



Россияне нашли останки овидиопольца
Россияне нашли останки овидиопольца - «Овидиополь-Информ»
«Інститут Філатова - дітям Одещини».
«Інститут Філатова - дітям Одещини». - «Овидиополь-Информ»
ДУ «Інститут очних хвороб та тканинної терапії імені В.П.Філатова АМН України» м. Одеса та Управління охорони здоров я Одеської ОДА представляють благодійну акцію:
   Власть | Райгосадминистрация | RSS
Голова райадміністрації принесла новорічні подарунки
На виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 15 грудня 2008 року № 1769 “Про заходи щодо проведення новорічних і різдвяних свят для дітей”,

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Квартирант по пьянке сжег дом
Как сообщила ведущий специалист Центра пропаганды главного управления МЧС Украины

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З Новим роком!
Шановні жителі району! Сердечно вітаю Вас з Новим роком та Різдвяними святами!

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200 обездоленных детей обрели родителей
25 декабря в ходе заседания коллегии начальник службы по делам детей облгосадминистрации Людмила Швирьова сообщила

   Власть | Райгосадминистрация | RSS
200 обездоленных детей обрели родителей
25 декабря в ходе заседания коллегии начальник службы по делам детей облгосадминистрации Людмила Швирьова сообщила

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Люди в форме отбирают деньги
Как сообщили очевидцы, пожелавшие остаться неизвестными, в Овидиополе

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Экономический кризис в стране увеличил число безработных в районе
Как сообщили в Овидиопольском районном центре занятости, вначале ноября на учете по безработице в центре состояло 151 человек

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Фото недели: ''Праздник начинается''
Олеся Тищенко из Овидиополя прислала свое фото под названием

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Промрынок «7-км» подарит новогодние подарки ВР и Кабмину
В ходе пресс-конференции главный бухгалтер Одесского морского торгового порта Наталья Караджа сообщила

   Культура | Праздники | RSS
Святкове відкриття новорічної ялинки в Овідіополі: фотофакт
19 грудня, о 16.00, на площі біля Овідіопольської районної адміністрації відбулося свято – відкриття новорічної ялинки.

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Планується облаштування берегової зони
В центрі селища Овідіополь планується облаштування берегової зони Дністровського лиману та річки Скуртянки.

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До уваги суб’єктів малого підприємництва!
16 грудня 2008 року об 11:00 Регіональний фонд підтримки підприємництва в Одеській області проводить семінари для суб’єктів малого підприємництва

   Власть | Райгосадминистрация | RSS
Делегація Овідіопольського району відвідала чеське місто Верхлабі
Напередодні Дня місцевого самоврядування під керівництвом голови Овідіопольської районної ради Левчука В.В.

   Культура | Мероприятия | RSS
В Одессе проходит региональный конкурс красоты
В эти дни в Одессе проходит 13-й официальный региональный конкурс красоты «Мисс Одесса» - Мисс Украина-Юг 2009».

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«Певец любви» - роман об Овидии
В этом году вышла в свет книга Джейн Элисон под названием «Певец любви».

   Происшествия | Происшествия | RSS
Оперативность сотрудников МЧС
Как подтвердили в Овидиопольском районном отделении МЧС, 8 декабря, утром, в поселке Великодолинское нашли 6 артиллерийских снаряда

   Власть | Райгосадминистрация | RSS
16 днів проти насильства
Як повідомила директор Овідіопольського районного центра соціальної служби для сім’ї, дітей, молоді Ірина Сапсай

   Власть | РО ГУМВД | RSS
17-летняя девушка с ножом напала на мужчину, у которого снимала квартиру
Сотрудники органов внутренних дел задержали в выходные несовершеннолетнюю жительницу Овидиопольского района Одесской области

   Власть | РО ГУМВД | RSS
Не церемонятся с китайцами
Журналисты "Газеты 24" пишут о том, что китайская диаспора угрожает покинуть Южную Пальмиру.

   Власть | РО ГУМВД | RSS
Женщина скончалась в больнице
Как сообщает Центр по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Одесской области

   Овидиопольский район | Овидиополь | RSS
Будущий мост построят с учетом инфраструктуры Белгород-Днестровска
Разработчики проекта моста через Днестровский лиман обещают учесть интересы Белгород-Днестровска

   Образование | Райно | RSS
Кращим вчителем року стала Світлана Балан
Завершено традиційний щорічний районний конкурс «Вчитель року - 2008»

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Статистика знает все
Численность населения всей страны и Одесского региона, в частности, сокращается не только за счет покинувших свою Родину граждан, но и ввиду высокой смертности.

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В Прилиманском найдена противотанковая мина
Как сообщили из Центра пропаганды ГУ МЧС Украины в Одесской области

   Сельское хозяйство | Новости | RSS
Новий порядок торговельної діяльності на ринках
Доводимо до вашого відома, що Міністерством економіки України розроблено проект Постанови Кабінету Міністрів України

Официальный портал Овидиопольского района


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     Главная  |  Овидиопольский район  |  Власть  |  Сельское хозяйство  |  Бизнес  |  Транспорт  |  Образование  |  Медицина  |  Культура  |  Спорт  |  Происшествия  
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